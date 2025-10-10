В Перми началось строительство второй очереди моста через Егошиху

В столице Прикамья стартовали работы по строительству второй очереди моста через реку Егошиху. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Первую очередь моста, который соединяет Свердловский и Мотовилихинский районы, построили в 2004 году. Сейчас по нему ежедневно проезжают более 40 тыс. машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

фото: telegram-канал Дмитрия Махонина



«Работы на объекте уже ведем. Возводим опоры — забетонирована первая свая глубиной 33 м», — уточнил господин Махонин. Он добавил, что в планах — строительство девяти опор, монтаж балок пролетного строения, обустройство мостового полотна, тротуаров и освещения. После завершения работ дорога расширится с четырех до шести полос.

Кроме этого, обновится и первая очередь моста. Там будут усилены опоры, заменено мостовое полотно и барьерное ограждение. Все работы предполагается завершить в 2027 году.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что победителем конкурса на право строительства второй очереди моста через реку Егошиху в Перми, выполняемого в рамках реконструкции улицы Революции, признано АО «Уралмостострой». При максимальной цене контракта 1,8 млрд руб. компания оценила свою работу в 1,7 млрд руб.