За неделю в Казани росгвардейцы задержали троих подозреваемых в кражах
За неделю сотрудники вневедомственной охраны задержали троих людей по подозрению в кражах. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
В одном из супермаркетов на улице Павлюхина была задержана местная жительница, пытавшаяся вынести неоплаченный товар на сумму более 3 тыс. руб.
На другой день в магазине на улице Адоратского задержали ранее судимого 36-летнего мужчину, который пытался похитить товар стоимостью свыше 6 тыс. руб.
Еще один случай произошел на проспекте Победы, где 37-летний уроженец Набережных Челнов попытался вынести из магазина товар на сумму около 19 тыс. руб.
Задержанные переданы полиции, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.