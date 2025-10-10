ФСБ задержала в Челябинской области наркодилера с 14 кг мефедрона

В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали участника межрегиональной преступной группы, которая специализируется на торговле синтетическими наркотиками бесконтактным способом. В ходе обыска у него обнаружено и изъято более 14 кг мефедрона, сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Задержанному предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Недавно Каслинский городской суд Челябинской области вынес приговор еще одному участнику межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на контрабанде наркотиков. 34-летний южноуралец признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб. Во время задержания у него изъяли 8 кг мефедрона.