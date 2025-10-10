МВД задержало четверых подозреваемых в мошенничестве с контрактами на СВО

Сотрудники полиции задержали четырех человек, их подозревают в мошенничестве с контрактами для поступления на службу в зону СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным МВД, от действий злоумышленников пострадали более 40 человек, сумма ущерба может превышать 80 млн руб.

«Они собирали информацию о тех, кому было отказано в заключении контракта для прохождения службы, в том числе по состоянию здоровья. Злоумышленники связывались с такими гражданами и обещали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону проведения СВО»,— написала Ирина Волк. Она отметила, что мошенники привозили новобранцев в Санкт-Петербург и на основании фиктивных документов помогали им заключать контракты.

Затем злоумышленники оформляли кандидатам банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты, и убеждали передать к счетам доступ. Все поступавшие деньги аферисты сразу переводили на подконтрольные им счета.

Следователи возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).