В Волгограде в ДТП погибла пассажирка и пострадали двое детей

В Краснооктябрьском районе Волгограда в ДТП погиб человек и пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

ДТП произошло в 08:45 сегодня, 10 октября, на пересечении проспекта Ленина и улицы 39-я Гвардейская. Там столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Лада Веста».

В результате дорожной аварии погибла пассажирка «ВАЗ-2107», двух несовершеннолетних пассажиров этого транспортного средства увезли в медучреждение. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов