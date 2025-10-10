Ульяновский предприниматель обманул 12 человек на 3,3 млн рублей

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска после утверждения обвинительного заключения направила в суд уголовное дело владельца и директора ряда компаний Максима Латыпова, обвиняемого в мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По данным следствия, 43-летний директор и владелец ООО «ГидроТеплоСервис» и ООО «Сервис-групп» Максим Латыпов заключал договоры с гражданами на строительство бань, мобильных домов, беседок, душевых и туалетов. Однако, как пояснили «Ъ-Волга» в облпрокуратуре, договоры исполнены не были, ничего предприниматель не построил, а денежные средства не вернул. Всего в период с августа по октябрь 2023 года он таким образом обманул двенадцать граждан на сумму более 3,3 млн руб.

Обманутые граждане обратились в полицию после чего и было возбуждено уголовное дело.

По данным Kartoteka.ru, компания «Сервис-групп» с августа 2024 года исключена из ЕГРЮЛ решением ФНС в связи с недостоверностью юридического адреса компании. По ООО «ГидроТеплоСервис» ФНС выявила аналогичное нарушение. Кроме того, по данным ФНС, «ГидроТеплоСервис» после 2019 года сдает нулевую бухгалтерскую отчетность. Обвиняемый признал неисполнение договоров, следствию пояснил, что «был вынужден их заморозить в связи со сложной финансовой ситуацией». Однако следствие считает, что предприниматель шел на заведомый обман граждан, поскольку его компании и не могли исполнить свои обязательства, не имея в штате больше никого кроме директора и бухгалтера.

В целях возмещения нанесенного гражданам ущерба наложен арест на банковские счета обвиняемого.

Андрей Васильев, Ульяновск