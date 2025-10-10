ФСБ задержала начальницу отдела в администрации Воткинского района Удмуртии

ФСБ задержала 31-летнюю начальницу отдела архитектуры и строительства администрации Воткинского района Удмуртии, причастную, указывают силовики, к получению взяток за помощь с изменением разрешенного вида использования земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сайте муниципалитета указано, что отделом руководит Алина Русинова. Региональное СУ СКР завело дело о получении взятки в крупном размере (ст. 290). Следствие считает, что фигурантка через своих родственников — сестру и отца, выступающих в роли посредников, — систематически получала взятки от директора ООО «Советникъ». В системе «СПАРК-Интерфакс» гендиректором одноименной компании, зарегистрированной в Воткинске, является Эдуард Лопатенко.

За эти средства, по версии следствия, чиновница предоставляла муниципальные услуги в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на земельных участках в сокращенные сроки, а также покровительствовала по службе. Предполагаемый размер взяток превышает 260 тыс. руб.

Ее действия пресекли следователи СУ СКР совместно с сотрудниками УФСБ. Чиновница задержана. По месту жительства и на работе проведены обыски. Следствие ходатайствует об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу. «В отношении взяткодателя и посредников также будут приняты процессуальные решения»,— говорится в сообщении СУ СКР. По статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы.