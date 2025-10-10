Скончался сын бывшего министра юстиции Татарстана

Сын Мидхата Курманова, бывшего министра юстиции Татарстана, Ильдар Курманов скончался на 45-м году жизни. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Министерства юстиции Татарстана.

Причина смерти не сообщается. В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким, отметили профессионализм Ильдара Курманова и его вклад в работу министерства.

В марте 2017 года господин Курманов вышел на свободу, он отбывал срок за хищение 47 млн рублей у компании «Леруа Мерлен».

Анна Кайдалова