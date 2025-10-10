Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов госпитализирован и не может участвовать в процессе по изъятию его имущества. При рассмотрении иска Генпрокуратуры в Останкинском суде Москвы защита представила справку о госпитализации ответчика, сообщает корреспондент «Ъ».

«Момотов не прибудет. Будет только его представитель», — сказала судья в начале заседания. «Момотов был госпитализирован, представил оригинал справки. Момотов желает лично участвовать в деле и просит объявить перерыв на неделю»,— пояснил представитель ответчика Никита Фтииппов.

Генпрокуратура требует изъять активы Виктора Момотова на сумму не менее 9 млрд руб. В их число входит 95 объектов недвижимости. Они зарегистрированы на компаньонов господина Момотова.

Виктор Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2016 года избран председателем Совета судей России. В 2019 году вошел в состав пленума Верховного суда. В декабре 2022 года переизбран председателем Совета судей. 26 сентября 2025 года был отправлен в отставку.