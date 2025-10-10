В Челябинске тренера по единоборствам оштрафовали за рекламу наркошопов

Административная комиссия Челябинска назначила тренеру по единоборствам 14 штрафов на общую сумму 70 тыс. руб. Нарушитель оставлял на фасадах зданий незаконные надписи с рекламой наркошопов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Полиция установила личность тренера в конце августа этого года при помощи камер видеонаблюдения. После задержания он подтвердил, что нанес надписи с помощью трафаретов более чем на 30 домов ради быстрого заработка. В результате в отношении нарушителя возбудили административное дело.

Кроме того, челябинцу грозят судебные разбирательства с управляющей компанией, которая хочет взыскать с него ущерб за порчу фасадов домов.

Ольга Воробьева