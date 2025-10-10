Садоводческие маршруты завершат свою работу в Оренбурге 26 октября

В воскресенье, 26 октября, из-за изменения погодных условий будет последний день в этом сезоне обслуживания садоводческих маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно. Об этом сообщает администрация города.

В рабочие дни регулярные перевозки по садоводческим маршрутам будут прекращены с 13 октября. В выходные дни — 18 и 19, а также 25 и 26 октября транспортное обслуживание будет осуществляться по действующему расписанию.

Руфия Кутляева