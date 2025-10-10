Суд принял к производству иск о самобанкротстве издателя «Business Class»

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление ООО «Центр деловой информации» о признании его несостоятельным (банкротом). Об говорится в решении суда, опубликованном на сайте «Электронное правосудие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Центр деловой информации», занимающееся изданием газеты Business Class, обратилось в Арбитражный суд в августе текущего года с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Общая сумма задолженности, по состоянию на дату подачи заявления, составила 37 млн руб. Рассмотрев материалы дела, суд принял к производству заявление ООО «Центр деловой информации» и назначил заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) на 5 ноября текущего года.

Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования прокуратуры о признании недействительными двух контрактов на 36 млн руб. с Пермской городской думой. Арбитраж согласился, что контракты были заключены в условиях конфликта интересов. Теперь их сумму «Центр деловой информации» должен вернуть в бюджет.