В Люберцах задержали киллера директора лицея спустя 23 года после убийства

Следователи ГСУ СКР по Московской области задержали киллера и его пособника за убийство директора лицея №10 Вадима Мениса в 2002 году. Задержанные также совершили покушение на убийство двух других человек. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Убийство Вадима Мениса, директора лицея, в котором учился Юрий Гагарин, в 2002 году заказал криминальный авторитет. Он заплатил киллеру $300. Заказчик погиб в ДТП спустя пять месяцев, однако его соучастники успешно скрывались на протяжении многих лет. Один из задержанных мужчин — житель Люберец, другой проживал в Донецкой народной республике.

«Следствие ходатайствует об аресте фигурантов. Расследование продолжается»,— сообщили в ведомстве. Там отметили, что задержанных обвиняют в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Утром 10 октября 2002 года перед зданием лицея № 10 в Вадима Мениса выстрелил молодой человек. Директор на джипе приехал к учебному заведению перед началом уроков. Когда господин Менис вышел из машины, его расстрелял молодой мужчина. Затем убийца нанес огнестрельные ранения сторожу «гагаринского» лицея и рабочему автосервиса: они получили тяжелые ранения. Нападавший сел в автомобиль, за рулем которого находился пособник, после чего они оба скрылись. Тогда найти преступников не удалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заслуженного учителя расстреляли на пороге лицея».