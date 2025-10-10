Более половины работающих нижегородцев хотели бы найти подработку

Более четверти (26%) работающих нижегородцев имеют подработку, еще 54% хотели бы найти его. Каждого пятого (20%) дополнительная работа не интересует. Такие данные получил кадровый сервис SuperJob в ходе опроса, проведенного в первую неделю октября.

Исследование показало, что мужчины чаще женщин имеют дополнительный заработок (28 и 23% соответственно). Горожане в возрасте от 35 до 45 лет сообщили о подработке чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе (29%).

Тратят на подработку менее 10 часов в неделю 60% из тех, у кого она есть. Еще 22% уделяют ей от 10 до 20 часов, а 18% — более 20 часов в неделю.

Менее трети (30%) респондентов подработка приносит до 10% общего дохода, 40% горожан — от 10 до 30%, 19% — от 30 до 50% дохода. Более половины от общего дохода подработка приносит 11% нижегородцев.

Андрей Репин