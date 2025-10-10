Осуждена жительница Удмуртии, задевшая автобус при стрельбе из пневмата на улице

В Удмуртии осудили 39-летнюю жительницу Сарапула, которая во время стрельбы из пневматического пистолета на улице повредила водительскую дверь автобуса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Установлено, что подсудимая 13 июня находилась около кафе «Мокко» в Сарапуле в пьяном состоянии. Она подошла к незнакомым молодым людям, у одного из которых при себе имелся пневматический газобаллонный пистолет MP-654K, и попросила его подержать.

Взяв в руки оружие, обвиняемая несколько раз выстрелила в сторону пересечения улиц Труда и Горького, по которому проезжал автобус. В результате было повреждено стекло водительской двери. Имущественный вред оценили в 6 тыс. руб. Никто не пострадал.

Подсудимой инкриминировали хулиганство с использованием предмета в качестве оружия (ст. 213 УК). Сарапульский горсуд при вынесении приговора среди прочего учел, что фигурантка признала свою вину и раскаялась в содеянном, возместила ущерб и воспитывает малолетнего ребенка. Ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, также возложив ряд дополнительных обязанностей.