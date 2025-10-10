Челябинское УФАС оштрафовало газораспределительные организации на 2,7 млн рублей

За июль-сентябрь 2025 года управление ФАС России по Челябинской области оштрафовало газораспределительные организации региона на 2,7 млн руб. за нарушения правил подключения к сетям. Всего в третьем квартале поступило 61 обращении от потребителей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Чаще все газораспределительные организации в рамках догазификации нарушали сроки технологического присоединения к сетям, порядок ответа на мотивированный отказ потребителя, а таже определения и продления сроков в договоре. Кроме того, компании нарушали сроки направления договора или вовсе не направляли его потребителю.

В этом году Челябинское УФАС получил меньше жалоб по поводу подключения к газовым сетям, чем в прошлом на 15%. Так, за третий квартал 2024 года поступило 72 обращения.