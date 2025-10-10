Саратовской девочке-инвалиду выдали лекарства по требованию прокуратуры

В Саратовской области прокуратура добилась обеспечения девочки-инвалида необходимыми лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что двухлетняя девочка является инвалидом в связи с тяжелым заболеванием. Врачебная комиссия назначила ей дорогостоящее лекарство, которое она должна получать за счет бюджетных средств. При этом медикамент закупался ненадлежащим образом, льготные рецепты выписывались ребенку с перерывами.

В связи с этим надзорное ведомство внесло представление в региональный минздрав. В итоге девочке выдали лекарство в необходимом количестве, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов