И пусть «Нобель» подождет

Президент Финляндии Александр Стубб 9 октября посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. Главная новость — заключение стратегического соглашения о закупке американской стороной финских ледоколов для нужд береговой охраны США. Поскольку переговоры проходили накануне объявления лауреатов Нобелевской премии мира, эту тему лидеры не обошли стороной. Американский президент продолжал намекать, что никто лучше него на роль лауреата не годится, а его финский коллега — что, возможно, вручение премии республиканцу произойдет в следующем году. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Александр Стубб

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп и Александр Стубб

Фото: Nathan Howard / Reuters

Визит президента Стубба в Вашингтон, начавшийся 9 октября, стал важной вехой в укреплении отношений между двумя союзниками по НАТО. Эта встреча Стубба и Трампа стала уже третьей с начала 2025 года, что само по себе подчеркивает особый статус финского президента в глазах главы Белого дома. Стубб стал одним из немногих европейских лидеров, сумевших выстроить эффективный личный канал связи с Дональдом Трампом.

Основным итогом переговоров стало подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в строительстве ледоколов.

Соглашение предусматривает закупку Соединенными Штатами до четырех финских ледоколов и передачу технологий для сборки еще семи судов уже на американских верфях. Общий объем финансирования масштабной программы строительства 11 арктических кораблей для береговой охраны США составляет $6,1 млрд.

С одной стороны, эта сделка укрепляет национальную безопасность США на фоне растущей конкуренции в Арктике с Россией и Китаем, с другой — сулит немалую выгоду Финляндии, чьи предприятия отвечают за разработку около 80% мировых ледоколов и за 60% объемов их фактического строительства.

Соглашение обеспечивает долгосрочные контракты и повышает статус судостроительной индустрии страны, экономика которой переживает сложные времена из-за украинского конфликта.

Плюс Финляндия, как один из самых молодых членов НАТО, закрепляет свой ранее наметившийся стратегический статус. Напомним, что 18 августа Стубб вошел в группу европейских «тяжеловесов», которые вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отправились на ключевые переговоры в Белом доме.

Новая встреча Стубба и Трампа проходила накануне объявления лауреатов Нобелевской премии мира, что не могло не стать одной из центральных тем диалога.

Президент Трамп, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что не гоняется за наградами, а его главный мотив — «спасать жизни».

«Я не знаю, что они там (в Нобелевском комитете.— “Ъ”) решат, но одно знаю точно: никто за всю историю не остановил восемь войн за девять месяцев, а я это сделал. Такого не было еще никогда, пусть они решают, как считают нужным. Но я не для этого работал — я спас жизни, и именно это для меня важно, особенно в российско-украинском конфликте»,— заявил американский лидер.

Трамп также критически высказался о прошлых решениях Нобелевского комитета, напомнив, что премию получил президент-демократ Барак Обама, «который абсолютно ничего не сделал», а скорее, наоборот, «разрушал» США.

Александр Стубб проявил дипломатичность, избегая прямой поддержки кандидатуры Трампа, но при этом отметив его впечатляющий послужной список за семь-восемь месяцев. «Я говорил, что не стоит недооценивать переговорные способности господина Трампа. Что касается вручения премии — это решает Нобелевский комитет»,— сказал он. И намекнул, что премия может быть присуждена американскому лидеру позднее, главное — закончить два ключевых конфликта, на Украине и в Газе.

Ключевая часть диалога в Белом доме касалась также ситуации на российско-финской границе, войны на Украине и сотрудничества в рамках НАТО. Президент Трамп пообещал в случае «агрессии со стороны России» решительно защищать Финляндию как союзника по альянсу, заявив: «Мы будем там, чтобы помочь». При этом он выразил сомнение, что Владимир Путин решится напасть: «Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что шансы на это очень, очень невелики».

Александр Стубб в интервью агентству Reuters согласился, что «Москва не представляет непосредственной военной угрозы». Но на дальнюю перспективу финский лидер рекомендовал формировать инфраструктуру сдерживания России в Арктике.

В настоящее время у РФ имеется примерно 40 ледоколов, что во много раз превышает возможности ближайших конкурентов.

И это дает главному оппоненту НАТО в регионе потенциально значительное преимущество. Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости приобретения Соединенными Штатами десятков новых ледоколов для укрепления национальной безопасности США в Арктике и противодействия растущему влиянию Китая и России.

«Я думаю, люди начинают осознавать, что нам необходимо укреплять наше сдерживание, чтобы конфликт (с Россией.— “Ъ”) стал невозможен»,— заявил Стубб в интервью Reuters уже после визита к Дональду Трампу. Кроме того, президент Финляндии — один из самых жестких критиков внешней политики Москвы — призвал к сохранению давления на нее. Дональд Трамп, в свою очередь, снова не исключил введения антироссийских санкций и пообещал продолжение поставок Украине «величайшего» американского вооружения.