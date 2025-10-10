В Татарстане на закупку препаратов «Дупилумаб» выделят 14,26 млн руб. Лекарство применяется для лечения атопического дерматита, бронхиальной астмы и хронического полипозного риносинусита. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Татарстане закупят лекарство от астмы на 14,2 млн рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Стоимость одной пачки раствора (150 мг/мл, 2 мл) составляет 77,6 тыс. руб. Всего закупят 183 упаковки препарата. Еще одну упаковку (175 мг/мл, 1,14 мл) приобретут за 52,9 тыс. руб.

Поставка медикаментов запланирована в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Анна Кайдалова