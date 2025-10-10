«Трактор» обыграл «Барыс» и прервал серию поражений

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над казахстанским «Барысом» со счетом 3:2. Команда прервала четырехматчевую серию поражений.

Встреча прошла 9 октября в Челябинске. В составе «Трактора» шайбы забросили Андрей Светлаков, Александр Кадейкин и Михаил Григоренко. Из «Барыса» очки команде принесли Максим Мухаметов и Семен Симонов.

Следующий матч «Трактор» сыграет дома 11 октября с ярославским «Локомотивом». Сейчас «черно-белые» находятся на четвертом месте Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

Ольга Воробьева