Курьера маркетплейса в Ярославле подозревают в краже товаров на 250 тысяч

В Красноперекопском районе задержан курьер крупного маркетплейса, подозреваемый в кражах товаров клиентов. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Представитель службы безопасности компании обратился в полицию после нескольких случаев пропажи посылок. Полицейские установили подозреваемого — 22-летнего курьера. Среди украденного были медицинские аптечки, картины, детские товары и виниловые пластинки. Общая сумма ущерба составила около 250 тыс. руб. Установлена причастность подозреваемого к четырем эпизодам краж.

Отдел дознания ОМВД России по Красноперекопскому району возбудил уголовные дела по статье 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Антон Голицын