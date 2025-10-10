«Слишком много всего произошло за это время»

Президенты России и Азербайджана провели личную встречу в Таджикистане. Владимир Путин, в частности, признал ответственность Москвы за катастрофу самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Ильхам Алиев поблагодарил коллегу и выразил надежду на дальнейшее объективное расследование трагедии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе констатирует, что отношениям двух стран был нанесен очень серьезный ущерб.

Владимир Путин признал ответственность России за катастрофу пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» рейса Баку—Грозный 25 декабря 2024 года. Тогда погибли 38 человек, выжили 29. Ильхам Алиев не раз заявлял, что так и не получил вразумительного ответа от Москвы относительно причин трагедии и грозил, в частности, обращением в международные суды. С тех пор отношения между двумя союзными государствами последовательно ухудшались. Причем можно сказать, что в последние месяцы ситуация находилась на грани обострения. Однако в сентябре на саммите Шанхайской организации сотрудничества Путин и Алиев поприветствовали друг друга и членов делегаций. На дипломатическом языке это называется демонстрацией отказа от дальнейшей конфронтации. Затем азербайджанский лидер лично поздравил российского коллегу с Днем рождения. В итоге политики встретились в Душанбе.

Если кратко: президент Российской Федерации напомнил, что уже приносил извинения. Тем не менее, согласно выводам следствия, в ходе отражения атаки украинских беспилотников произошла некая нештатная ситуация, в результате лайнер, скорее всего, был поражен обломками именно российской ракеты-перехватчика, может быть, она взорвалась неподалеку. Что важно, это не вина пилотов или какие-то другие причины. Путин заявил, что сделает все необходимое в части компенсаций семьям погибших и пострадавших, а также даст правовую оценку действиям всех причастных должностных лиц. Президент Азербайджана, со своей стороны, выразил надежду, что следствие во всем разберется и сделает необходимые выводы.

Собственно, главный вопрос понятен: неприятный эпизод позади, мы идем дальше, мы снова друзья, союзники и партнеры, или как?

Все-таки официального заключения следствия пока еще нет, и оценка действиям причастных ответственных лиц не дана. Кроме того, как известно, летом имели место жесткие задержания представителей азербайджанской диаспоры в России и граждан РФ — в республике. Все это, как говорится, серьезно подлило масла в огонь. В общем и целом можно сказать, что пока лишь намечен путь к нормализации отношений. Слишком много всего произошло за это время, чтобы просто обо всем забыть. Следующий вопрос, уже из области большой политики: насколько вся эта история нанесла удар по российскому влиянию на Южном Кавказе? Как известно, Дональд Трамп объявил, что лично помирил Азербайджан и Армению. Впервые американский президент урегулировал конфликт на постсоветском пространстве. С этим, конечно, можно поспорить. Однако так получается, что Москва в этом мирном процессе более не участвует, ее как минимум немного потеснили.

Дмитрий Дризе