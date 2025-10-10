Полиция выясняет обстоятельства ДТП с тремя погибшими в Волгоградской области

В Михайловском районе Волгоградской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла в 04:30 сегодня, 10 октября. Согласно предварительным сведениям, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» при движении со стороны ул. Промышленная в сторону ул. Магистральная не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и протаранило бетонное ограждение.

В результате аварии водитель легковушки и двое ее пассажиров погибли на месте. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов