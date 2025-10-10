Право заключения договора о КРТ в микрорайоне Комсомольский оценили в 25 млн рублей

Торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в микрорайоне Комсомольский пройдут 13 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале минимущества Пермского края. Начальная цена аукциона 25 млн руб. Заявки на участие можно подать до 7 ноября.

Реновации подлежат две территории, общей площадью порядка 25 га, расположенные в правобережной части Перми. Завершить проект нужно в течение 15 лет со дня заключения договора о КРТ. На территории для освоения расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью около 41,9 тыс. кв. м, а также объекты нежилого фонда. Победитель торгов должен будет расселить 24 многоквартирных ветхих и аварийных дома.

Микрорайон Комсомольский находится в 20 минутах езды от центра города, рядом расположена железнодорожная станция Комсомольская. На прилегающих территориях есть объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы и детские сады, а также зеленые зоны и парки. Все средства с торгов будут направлены на расселение ветхого и аварийного жилья и улучшение условий жизни жителей Пермского края.