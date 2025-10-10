Под Рыбинском сгорел банный комплекс

В ночь на 9 октября 2025 года в деревне Вокшерино Рыбинского округа загорелся банный комплекс. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области. Пожар начался в 04:07 в доме 102.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для тушения огня были привлечены три пожарные машины и девять сотрудников местной пожарной службы. Пожар был локализован и ликвидирован к 11:40.

В результате пожара здание банного комплекса площадью 300 кв. м полностью уничтожено. Люди не пострадали.

Антон Голицын