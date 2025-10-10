Под Астраханью судно с пассажирами протаранило дерево, проводится проверка

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к проверке по факту столкновения маломерного судна с деревом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, маломерное судно протаранило дерево в акватории реки Борисовка в районе села Никольское Енотаевского района Астраханской области вечером 8 октября этого года. На тот момент на его борту находились три пассажира. Они не пострадали, а судоводитель получил телесные повреждения.

Следствие изучило место происшествия. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов