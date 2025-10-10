Экс-начальник ГУФСИН России по Пермскому краю отметил 85-летний юбилей

Бывший начальник ГУФСИН России по Пермскому краю генерал-майор внутренней службы в отставке Андрей Вотинов, отметил свой 85-летний юбилей, сообщает пресс-служба ведомства.

Андрей Вотинов проработал в уголовно-исполнительной системе почти 40 лет, из которых последние 17 лет он руководил главным управлением ФСИН (с 1984 по 2001 год). Был награжден орденом «Трудового Красного Знамени», «Знаком Почета», медалями «За безупречную службу» I-III степеней, медалью «Ветеран труда», орденом Почета и нагрудным знаком «За отличную службу в МВД».