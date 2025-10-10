В Челябинске пять автобусов изменят движение из-за крестного хода

Пять челябинских автобусов изменят маршруты 12 октября из-за крестного хода. Ограничения будут действовать с семи до десяти часов утра, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Из-за крестного хода движение транспорта перекроют по улицам 250-летия Челябинска, Академика Макеева и на проспекте Героя России Евгения Родионова. Автобусы №2, 9, 11, 24 и 142 будут объезжать закрытый участок по Новоградскому проспекту, Салавата Юлаева и Братьев Кашириных.

Крестный ход начинается 12 октября в 8:45 возле мемориального комплекса «Золотая гора». Шествие будет идти в сторону собора Рождества Христова.

Ольга Воробьева