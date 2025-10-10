«Биннофарм Групп» направила сотрудников на обучение в КГУ

«Биннофарм Групп» продолжает реализацию программы поддержки сотрудников, стремящихся к профессиональному и карьерному росту. В этом году семь работников завода «Синтез» поступили на заочную форму обучения в Курганский государственный университет (КГУ). Обучение полностью финансируется предприятием.

Программа успешно работает с 2020 года. Отбор кандидатов на участие в программе проводится на конкурсной основе. Ключевыми критериями являются проявление инициативы, демонстрация высоких профессиональных результатов и искреннее стремление к обучению.

Среди поступивших в 2025 году — специалисты ключевых направлений деятельности предприятия: технического контроля, лабораторных исследований и обеспечения производственных процессов. Их трудовой стаж на заводе составляет от года до двух лет. Часть из них недавно окончили Курганский промышленный техникум и выразили желание углубить свои знания, получив высшее образование при поддержке работодателя.

«Для нас крайне важно поддерживать инициативных и перспективных сотрудников, которые показывают высокие результаты в работе и стремятся к новым знаниям. Инвестируя в их развитие, мы инвестируем в будущее всей компании и в повышение качества наших продуктов. Мы гордимся, что можем предоставить нашим коллегам такую возможность и создать условия для построения успешной карьеры внутри компании», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко.

«Программа поддержки сотрудников открывает уникальные возможности для профессионального роста специалистов предприятия „Синтез“. Благодаря программе работники получают доступ к современным образовательным ресурсам и передовым знаниям. Это позволяет им совершенствовать свои профессиональные навыки и внедрять инновационные подходы в производственный процесс. Благодаря партнерским отношениям с предприятием „Синтез“, Курганский государственный университет имеет возможность адаптировать учебные программы под требования рынка и готовить специалистов, максимально востребованных в фармацевтической отрасли», — подчеркнула ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив.

Программа оплачиваемого высшего образования является важной частью социальной политики «Биннофарм Групп» и действует на протяжении многих лет. Она направлена на формирование кадрового резерва из высококвалифицированных специалистов, лояльных компании, и создает условия для непрерывного профессионального развития персонала.

ООО «Биннофарм Групп»