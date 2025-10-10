Кредиторы Экопромбанка не согласовали смету расходов на его банкротство

Комитет кредиторов АО «АКБ “Экопромбанк”» не приняли решение об утверждении скорректированной сметы текущих расходов на мероприятия конкурсного производства в отношении должника. Как следует из информации с сайта агентства по страхованию вкладов, которое выполняет функции конкурсного управляющего кредитной организации, смета расходов за третий квартал текущего года составила 3,318 млн руб. На четвертый квартал запланированы расходы в сумме 6,794 млн руб. Основная часть затрат — административно-хозяйственные, 2,677 млн руб. составят затраты на заработную плату.

Лицензия у Экопромбанка была отозвана 18 августа 2014 года. Причиной банкротства, по мнению представителей временной администрации Банка России, послужили высокорисковые банковские операции, которые не принесли ожидаемого дохода. 29 сентября того же года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим была назначена госкорпорация АСВ. На сегодняшний день удовлетворено 28,88% требований кредиторов первой очереди.