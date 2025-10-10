В Подзеленье вырубят более 70 деревьев

В ярославском парке «Подзеленье» планируют вырубить более 70 деревьев. Работы начнутся вскоре после выбора подрядчика, который будет определен до 20 октября, следует из данных портала госзакупок. Начальная цена контракта — 1,44 млн руб.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Под снос попадут 74 дерева, большинство из которых сухие или упавшие. Основная часть — ясени, но также будут удалены вязы, березы и одна ель.

Кроме того планируется омолодить 8 деревьев, срезав до 20 веток на каждом. В этот список входят 7 ясеней и 1 вяз. Заказчиком выступает муниципальная «Дирекция парков». Все работы планируется провести в этом году.

Антон Голицын