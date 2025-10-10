В Самаре коммерсант незаконно захватил участок под АГЗС

В Самаре индивидуальный предприниматель незаконно занял федеральный земельный участок площадью 400 кв. м. Без разрешения он построил кирпичное здание и установил газозаправочное оборудование. Об этом сообщает региональное ГУФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновники через суд добились признания действий коммерсанта незаконными. Инстанция обязала ИП вернуть захваченные земли.

Исполнительный документ о возвращении участка поступил в отделение судебных приставов Куйбышевского района. Сотрудники уведомили предпринимателя о необходимости исполнить решение суда в установленный срок.

Бизнесмен проигнорировал их требования. В ответ судебный пристав ограничил выезд предпринимателя из России и назначил исполнительский сбор. После этого коммерсант снес постройку и убрал оборудование.

Георгий Портнов