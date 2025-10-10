Под Самарой найдены захоронения железного и бронзового веков

На территории логистического парка «Преображенка-2» в Волжском районе Самарской области археологи обнаружили захоронения, которым около 3,5 тыс. лет. Об этом сообщил в своем канале в MAX губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Курганы, ставшие объектами культурного наследия, были исследованы специалистами Агентства по сохранению историко-культурного наследия региона. В одном из захоронений нашли останки представителя срубной культуры, существовавшей в позднем бронзовом веке. В ходе раскопок обнаружили бронзовые ножи, каменное орудие, бронзовые подвески и браслет, костяные шилья и глиняные сосуды. Это свидетельствует о высоком уровне ремесел и бронзолитейного дела.

Также нашли сарматское захоронение раннего железного века. Особенность этого захоронения — короткий железный меч, уложенный вдоль правой руки погребенного воина-кочевника. Все найденные артефакты будут переданы в музейные фонды для дальнейшего изучения и сохранения.

Андрей Сазонов