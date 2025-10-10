В Оренбуржье утверждено обвинение по делу об убийстве главы отдела образования
Суд в Оренбургской области рассмотрит уголовное дело об убийстве начальника отдела образования Первомайского района. Преступление было совершено в 1997 году. В нем обвиняются трое местных жителей. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что в 1997 году обвиняемые пытались вскрыть гараж и угнать автомобиль, принадлежащий отделу образования Первомайского района. Обвиняемых застиг на месте преступления руководитель отдела. Чтобы скрыть свои действия, они напали на чиновника и избили его.
Один из нападавших более 20 раз ударил жертву ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а преступники скрылись.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Утверждено обвинительное заключение. Фигурантам дела инкриминируется убийство с особой жестокостью группой лиц с целью скрыть другое преступление (пп. «д», «ж», «к» ч. ч. 2 и 3 ст. 105 УК РФ) и покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели угона (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ).