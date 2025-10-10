В Татарстане закупят препарат от атрофии мышц на 20,6 млн рублей

В Татарстане на закупку препарата «Рисдиплам» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у взрослых и детей выделят 20,6 млн руб.

Стоимость одной упаковки составляет 666 тыс. руб. Планируется приобрести 31 упаковку порошка. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Препарат помогает организму вырабатывать SMN-белок, что снижает потерю нервных клеток, повышает силу мышц и улучшает их функцию.

Лекарственные средства должны доставить до 25 декабря 2025 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Анна Кайдалова