Прокуратура вмешалась в ситуацию с капремонтом школы в Пензенской области

Прокуратура поставила на контроль завершение работ по капремонту здания МОУ СОШ № 1 р. п. Пачелма Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что указанная школа заключила с коммерческими фирмами контракты, в соответствии с которыми те обязались полностью выполнить работы по капремонту здания образовательного учреждения до 25 августа, а отремонтировать систему отопления в нем — до 15 сентября. При этом работы все еще не завершены, а заказчик должным образом не контролировал их проведение.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представления директору МОУ СОШ № 1 р. п. Пачелма и руководителям коммерческих фирм. В итоге школа направила подрядчикам претензии о выплате штрафа и неустойки за несвоевременное выполнение ремонта. Надзорное ведомство проконтролирует завершение капремонта, организацию учебного процесса и выплату неустойки.

Павел Фролов