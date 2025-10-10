Циклон принесет в Петербург облачность и дожди 10 октября

Из-за влияния обширного циклона в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 октября, ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Температура воздуха в городе на Неве 10 октября составит +11…+13 градусов, в Ленинградской области — +8…+13 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление останется на отметке 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В субботу, 11 октября, в регионе местами кратковременные дожди, ночью — +6…+8 градусов, днем — +10…+12 градусов.

Артемий Чулков