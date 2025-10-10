В Челябинске на 10 часов задерживается вылет рейса в Шарм-эш-Шейх

В аэропорту Челябинска задерживается вылет самолета в Шарм-эш-Шейх почти на 10 часов. Причина — позднее прибытие воздушного судна, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Рейс №5565 авиакомпании «Россия» Челябинск — Шарм-эш-Шейх по расписанию должен был вылететь 10 октября в 7:10. Планируемое время вылета — 17:20.

Транспортная прокуратура контролирует оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, чтобы не допустить нарушения прав пассажиров.