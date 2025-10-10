Власти Березников обсудили с сотрудниками троллейбусного парка перспективы его закрытия

Мэрия Березников прокомментировала «Ъ-Прикамье» итоги встречи с сотрудниками троллейбусного парка, которая состоялась 8 октября. На встрече стороны обсудили прекращение троллейбусного движения в городе, которое запланировано на весну 2026 года. «На встрече сотрудникам предприятия рассказали обо всех нюансах перевода троллейбусных маршрутов на автобусное сообщение, дальнейших перспективах работы на пассажирском предприятии и бесплатном переобучении водителей»,— уточнили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе мэрии Березников.

Фото: Березниковский троллейбусный парк В Контакте

Во встрече приняли участие первый замглавы города Максим Зубарев, директор АО «Гортрансресурс» Евгений Тупицын, начальник отдела автомобильного транспорта управления транспортного обслуживания министерства транспорта Пермского края Илья Расинский и руководитель департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

На встрече рассмотрели опыт перехода на автобусы в других городах. «Мы дорожим сформировавшимся коллективом, поэтому готовы с каждым персонально прорабатывать вопрос переобучения и дальнейшего трудоустройства в компании. На этой встрече обсуждение не заканчивается. Администрация города и руководство “Гортрансресурса” открыты к дальнейшему диалогу»,— отметил Максим Зубарев.

Напомним, в сентябре стало известно о том, что власти Березников в 2026 году намерены свернуть работу троллейбусов и заменить их автобусами. Основная причина — сильный износ существующего парка и необходимость модернизации сетевого хозяйства, которая оценивается в 2 млрд руб. Таким образом, в Пермском крае не останется такого вида общественного транспорта, как троллейбус.