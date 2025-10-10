В Астрахани сотрудник газоперерабатывающей организации получил 10 лет за взятки

В Астрахани суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника по кадровым вопросам газоперерабатывающей организации по уголовному делу о получении взяток, коммерческом подкупе («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, с 2019 по 2021 год фигурант получил от астраханцев через посредника взятки в размере от 100 до 250 тыс. руб. За эти деньги он помогал местным жителям устроиться на работу в газоперерабатывающую организацию.

В марте 2019 года астраханец выполнил на территории домовладения фигуранта строительные работы на сумму 300 тыс. руб. Эту услугу он оказал за помощь в трудоустройстве своего сына.

Фигурант получил в общей сложности свыше 3,7 млн руб. взяток. Суд наказал его 10 годами исправительной колонии строгого режима и штрафом в 10 млн руб.

Павел Фролов