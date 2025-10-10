За ночь средства ПВО уничтожили 23 беспилотника над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Над Белгородской областью и Черным морем средства ПВО уничтожили по 10 БПЛА. Еще три беспилотника сбили над Брянской областью, следует из публикации.

9 октября в 21:44 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в Telegram-канале угрозу налета БПЛА на всей территории региона. Об отмене опасности господин Гладков сообщил в 6:21 мск.