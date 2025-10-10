Норвегия планирует за 10 лет вложить в защиту от дронов около $150 млн

В Вооруженных силах Норвегии вводится десятилетняя программа по борьбе с беспилотниками, сообщает местный ежедневный таблоид Verdens Gang со ссылкой на командующего сухопутными войсками Ларса Лервика. Программа оценивается в 1,5 млрд норвежских крон (почти $149 млн).

«Идея заключается в том, чтобы постоянно внедрять инновации и проводить испытания, идти в ногу со временем и при необходимости масштабировать проект»,— цитирует издание командующего.

План защиты от беспилотников еще находится в стадии разработки. На данный момент войска Норвегии располагают тремя системами борьбы с БПЛА. При этом, в действиях против летающих дронов участвует полиция. Со слов командующего, важно, что новый проект будет рассчитан на работу нескольких различных систем под управлением одного оператора.

Эрнест Филипповский