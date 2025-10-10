В Госдуме предлагают ограничить число собак и кошек в квартире

Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение количества кошек и собак, проживающих в квартирах. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно законопроекту, на каждых 18 кв. м квартиры смогут проживать не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Превышение этой нормы временно допускается, если у домашних животных появляется потомство, которое не достигло шести месяцев. Под ограничения также не попадают собаки-поводыри.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В пояснительной записке к проекту закона указано, что из-за отсутствия регулирования в квартирах порой проживают 15-20 и более домашних животных. Это приводит к нарушениям санитарно-эпидемиологических требований и созданию антисанитарных условий, следует из текста документа.