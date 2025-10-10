Экс-замначальника ГАИ Челябинска отправили в СИЗО

Суд избрал бывшему заместителю начальника отдела ГАИ УМВД России по Челябинску Олегу Жиляеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 8 декабря, сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

Олега Жиляева обвиняют в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что с января 2024 года по май 2025-го замначальника ГАИ города получил взятку от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна за покровительство компании в сфере дорожного хозяйства, сообщил источник „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах. В частности, господин Жиляев освобождал организацию от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, помогал ускорить процедуру согласования проектной документации на установку дорожных знаков после ремонта дорог и многое другое.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, экс-замначальника задержали 8 октября.

Виталина Ярховска