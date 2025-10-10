В Челябинской области задержали директора компании по ликвидации отходов

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении директора ООО «Строительная корпорация», подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Фигуранта задержали, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

По данным следствия, в марте и июне 2024 года между администрациями Новопокровского, Зингейского и Обручевского сельских поселений Кизильского муниципального района и компанией заключены контракты на ликвидацию несанкционированных свалок в поселках муниципалитетов. Директор, зная, что мусор не вывезли, предоставил в органы местного самоуправления сведения о выполнении работ в полном объеме. На основании этих документов компании перечислили 26,4 млн руб. Руководитель организации похитил средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, с 4 марта по 15 мая 2025 года директор по новому контракту в нарушение правил охраны окружающей среды не обеспечил вывоз мусора с несанкционированной свалки в поселке Путь Октября. Отходы закопали на территории. Это привело к деградации земель на площади 8 га, затраты на восстановление которых составят не менее 28 млн руб.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска