Аэропорт Новокузнецка и курорт «Шерегеш» свяжет автобусный маршрут

Власти Кемеровской области решили открыть автобусный маршрут, соединяющий аэропорт Новокузнецка и горнолыжный курорт «Шерегеш». Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Панов.

Для организации регулярного маршрута закуплены четыре автобуса, оборудованных для перевозки горнолыжного и сноубордистского снаряжения. «Планируется, что перевозки по новому маршруту начнутся вместе с увеличением количества авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Читы, Иркутска, Новосибирска и Екатеринбурга»,— уточнил господин Панов.

В сезоне 2024-2025 годов «Шерегеш» посетило около 1,5 млн туристов. Расстояние от новокузнецкого аэропорта до курорта — примерно 180 км.

Валерий Лавский