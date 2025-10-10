ЦМАКП: Госдолг развивающихся стран растет быстрее чем у развитых

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал аналитического исследование о темпах роста госдолга различных стран в период с 2010 по 2024 год. Главный вывод аналитической записки заключается в том, что темпы роста госдолга в развивающихся странах почти в два раза превышают этот же показатель в развитых странах.

За 15 лет заимствования развитых государств увеличились в 1,7 раз на $28 трлн, а развивающихся - в 3,7 раз на $23 трлн. При этом в структуре совокупного госдолга в $102 трлн, две трети, около $70 трлн приходится на развитые страны.

Согласно исследованию, примерно треть общего объема госдолга приходится на США ($37 трлн). Почти 60% объема мировых заимствований - у США вместе с Японией ($10 трлн) и Китаем ($14 трлн). По уровню госдолга в сравнении с размером экономики страны лидируют Судан (выше 250% ВВП), Япония (236% ВВП), а также Греция (более 140% ВВП) и Италия (135% ВВП).

Влад Никифоров