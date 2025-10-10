Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за овербукинг

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров авиакомпании «Сибирь», следовавших рейсами по маршрутам Новосибирск — Хабаровск — Новосибирск и Москва — Новосибирск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в мае этого года девяти пассажирам рейса «Сибири» по маршруту Новосибирск — Хабаровск — Новосибирск было отказано в перевозке, поскольку число проданных билетов превысило количество мест на борту. В том же месяце перевозчик предоставил размещение в гостинице лишь 32 из 145 пассажиров задержанного более чем на 18 часов рейса Москва — Новосибирск. Кроме того, отметили в прокуратуре, питание пассажиров было организовано с нарушением установленного срока.

Авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно). Штраф составил 30 тыс. руб.

Михаил Кичанов