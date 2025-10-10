Бывший премьер Великобритании Риши Сунак трудоустроился в Microsoft и Anthropic

Корпорация Microsoft обзавелась новым старшим советником в лице бывшего премьер-министра Великобритании (2022-2024) Риши Сунака, сообщает Financial Times (FT). Такую же должность он получил в стартапе по искусственному интеллекту Anthropic advisory. До этого политик значился депутатом парламента Великобритании и консультантом в Goldman Sachs.

«В качестве старшего советника я хочу помочь этим компаниям добиться того, чтобы этот переход привел к максимальным улучшениям в нашей жизни»,— сказао он.

Издание сообщает, что Риши Сунак сотрудничал с обеими компаниями Кремниевой долины еще в бытность главой правительства. В 2023 году он организовал саммит по безопасности ИИ. Теперь политик будет консультировать конкурентов в области разработки ИИ, отмечает FT. Microsoft работает над собственными инструментами ИИ и является ключевым спонсором главного конкурента Anthropic — OpenAI.

По данным Британского консультативного комитета по деловым встречам (Acoba, наблюдательный орган, который следит за деловыми встречами бывших высокопоставленных госслужащих), Anthropic и Microsoft пообещали, что новый работник будет «надлежащим образом огражден и отделен от любой лоббистской деятельности», в том числе в правительстве Великобритании.

Свою зарплату на новом месте Риши Сунак намерен пожертвовать на благотворительность в Richmond Project, которую он основал вместе со своей женой Акшатой Мурти.

Эрнест Филипповский