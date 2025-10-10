Принята новая пятилетняя программа газификации Горного Алтая

Глава Республики Алтай Андрей Турчак и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали новую программу газификации Горного Алтая. Она рассчитана на период с 2026 по 2030 годы.

Церемония подписания документа прошла на Петербургском международном газовом форуме.

По данным правительства республики, в программу вошли 13 новых сел в Майминском и Чемальском районах. «Сегодня в республике газифицированы все микрорайоны Горно-Алтайска. К природному газу подключены 11 сел. К концу 2030-го увеличим их число в три раза»,— сообщил господин Турчак.

По данным сайта «Газпрома», в ходе реализации новой программы будут созданы условия для перевода на сетевой газ свыше 5,6 тыс. домовладений и 16 котельных в 23 населенных пунктах. Объем инвестиций в сообщении не указывается. Предыдущая программа газификации была рассчитана на 2021-2025 годы. Она предусматривала инвестиции компании в объеме 4,88 млрд руб.

